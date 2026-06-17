麒麟・川島明が17日、MCを務めるTBS系バラエティー『ラヴィット！』（前8：00）に生出演。瞬時にその場の状況を把握し、それを言葉に変えて笑いを誘う”ワードセンスの塊”である川島を虜にした、27年前の“名曲”が話題となっている。【写真】懐かしい8センチ“短冊”CD…太陽とシスコムーン「ガタメキラ」ジャケ写この日は、「イケおじ選手権」のファーストラウンドとして、「若者言葉検定」を実施。出演の“おじさん芸人”