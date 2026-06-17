ファッション性と快適な着心地を兼ね備えたアイテムが人気のOUR WACOALとADAM ET ROPE’がコラボレーション。今回登場するのは、一枚でスタイリングが完成するカップインタンクトップ2型です。シンプルながら存在感のあるデザインと、上質な素材使いが魅力。デイリーコーデに取り入れやすく、これからの季節に活躍する注目アイテムをご紹介します♡ 一枚で着映えるこだわりのデザイン 今回のコラボ