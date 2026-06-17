徳島市議会6月定例会は、6月17日に個人質問が行われ、老朽化の進む徳島市中央卸売市場の再整備計画について議論が交わされました。徳島市北沖洲の徳島市中央卸売市場は、開設から50年以上が経過し老朽化が進んでいて、耐震基準も満たしていません。市は、今定例会に市場の建て替えに向けた調査費用として1200万円余りの事業会計補正予算案を提出していますが、17日の個人質問で、日本共産党徳島市議団の加戸真実子議員は、その具体