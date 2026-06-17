バレーボールSVリーグのNECレッドロケッツ川崎が17日に、来シーズン（2026-27）の体制を公式サイトで発表。新キャプテンに日本代表セッターの中川つかさ（25）が就任した。副キャプテンには廣田あい（22）、シルビア・チネロ・ヌアカロール（26）が名を連ねた。【日程・結果】ネーションズリーグ勝負の日本ラウンドは“大阪” ！ 女子は7月8日、男子は7月15日からスタート今シーズン（2025-26）はアジア女子バレーボールクラブ選手