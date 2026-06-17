日本芸術文化振興会は17日、公式サイトを更新。歌舞伎俳優の八代目・中村芝翫（60）が体調不良のため、6月歌舞伎鑑賞教室『仮名手本忠臣蔵』を20日まで休演すると発表した。【写真】「素敵！」赤いちゃんちゃんこ姿で妻・三田寛子&息子らと笑顔の中村芝翫サイトでは「【6月歌舞伎鑑賞教室】中村芝翫休演のお詫びと代役のおしらせ（更新）」と題し、国立劇場で行われている6月歌舞伎鑑賞教室『仮名手本忠臣蔵』に出演中の芝