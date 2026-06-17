オランダを公式訪問中の天皇皇后両陛下は、日本時間17日午後、アムステルダムで国賓としての最初の公式行事である歓迎式典に臨まれました。訪問5日目の日本時間の午後5時過ぎ、淡いラベンダーのネクタイ姿の陛下とリンクコーデの装いの皇后さまは、宿泊先の王宮からアムステルダムを象徴するダム広場に姿を見せ、国王夫妻と壇上に並ばれました。大勢の人たちが見守る中、歓迎式典が行われ、陛下はウィレムアレクサンダー国王ととも