食料品の消費税減税を巡る「国民会議」の実務者協議が先ほど終了しました。ここからはフジテレビ政治部の高田圭太部長と見ていきます。食料品の消費税減税を巡っては公約どおり0％にする案に加えて、1％案も浮上していましたが、17日の実務者協議では自民党の小野寺税調会長が、議長案として2027年4月から2年間は食料品の消費税を1％にする案が提示されました。――0ではなくて1％最大の理由は何だったんでしょうか？フジテレビ政