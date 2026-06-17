17日午後、秋田市外旭川の通称・横山金足線で軽乗用車同士が正面衝突する事故がありました。この事故で運転していた70代の女性が意識がない状態で病院へ運ばれました。事故があったのは秋田市外旭川の市道通称・横山金足線です。警察と消防によりますと17日午後1時半ごろ、土崎方向から広面方向へ走っていた軽乗用車と対向する軽乗用車が正面衝突しました。この事故で、広面方向へ走行中の軽乗用車を運転していた秋田市の70代の女