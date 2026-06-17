カナダのデベロッパー、デニス・モロゾフによる一人称視点のサイコロジカルホラーアドベンチャー『Good Children Say Grace』のデモ版および新トレーラーが、Steam Next Festにて公開された。 【画像あり】2Dの手書きキャラクターと3D環境を合成したビジュアルスクリーンショット 本作は、1980年代の東欧を舞台に、封鎖された島で繰り広げられる家族のホラーとダー