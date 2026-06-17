＜日本女子アマチュア選手権 Presented by カープレミア2日目◇17日◇北海道ブルックスカントリークラブ（北海道）◇6578ヤード・パー72＞女子アマチュアゴルファー日本一決定戦の第2ラウンドが終了した。【写真】フレッシュ15歳2013年大会に出場した小祝さくら初日に単独首位発進を決めたJGAナショナルチームの廣吉優梨菜が5バーディ・2ボギーの「69」をマーク。トータル8アンダーで単独トップをキープした。トータル6アンダ