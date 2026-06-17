ツアー唯一の2人1組によるチーム戦「ダウ選手権」で、渋野日向子と組んで日本勢最上位タイの5位となった勝みなみ。ドローヒッターである彼女のスイングを、プロコーチの阿河徹が分析。我々アマチュアが参考にしたいポイントも教えてもらった。【連続写真】トップで背中が見えるほど腰と同時に上体を回す勝のドライバースイング下半身と一緒に回転竹田のフェードスイング◇◇◇まず一目見て圧倒されるのが、上体の柔らかさ