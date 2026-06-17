今回35モデルの7番アイアンを試打した中で、海老原秀聡と菊地りお、それぞれ飛距離が出たモデルトップ3を発表する。【数値公開！】テーラー、キャロ、ピン…最新アイアン35モデルの試打結果7番アイアンで一番飛ぶモデルは？◇◇◇7番アイアンでHS40m/sの海老原と、HS31m/sの菊地が最新35機種のアイアンを試打したところ、両者ともにロフト角29度以下の“飛び系”アイアンの方が飛距離が出る傾向が見られた。興味深いのは、両