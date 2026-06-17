◇MLB ドジャース1-0レイズ(日本時間17日、ドジャー・スタジアム)ドジャースはレイズとの投手戦を1-0で制し、接戦で勝利。試合後、チームを率いるロバーツ監督が大谷翔平選手について語りました。ドジャースは初回と2回に得点圏へ走者を進めながらもあと一本が出ず。一方でドジャース先発のロブレスキ投手もレイズ打線を封じ込み、スコアボードにゼロを並べ続けました。均衡が破れたのは6回。先頭の大谷選手が初球を捉えると、打球