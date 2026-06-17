セブン‐イレブン・ジャパンは、手軽に異国の味が楽しめる「世界のパン博」シリーズの新作『スイートチリソースのバインミー』を、6月23日から順次発売する。【写真】セブン‐イレブンで手軽に買える「バインミー」『スイートチリソースのバインミー』は、ベトナム発祥で、人気サンドをアレンジし、本格的な味わいに仕上げた。旨味のあるローストポークに、香りが広がるパクチー、甘酸っぱいなますを組み合わせ、体の味をま