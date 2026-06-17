コメどころ熊本は、水も美味しく、炊いたご飯は格別です。それでも・・・ 【写真を見る】【全国1位】「ふりかけ」の支出トップは熊本市！熊本人のDNAに刻まれた “ふりかけの元祖”『御飯の友』とは？ 総務省が発表したデータによると、1世帯あたりのふりかけの「年間支出金額」で、熊本市が全国1位に輝きました。 ＜ふりかけの年間支出金額＞1位：熊本市 2697円2位：山口市 2597円3位：福井市 2561円 本当に売れ