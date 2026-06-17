全国で確認されている「はしか」の感染ですが、熊本市で10代の女性の感染が確認されました。熊本市保健所は「感染拡大の可能性はない」としています。はしかに感染したのは熊本市に住む10代の女性です。熊本市保健所によりますと6月1日、女性と県外で接触していた人がはしかを発症していたことが3日になって分かりました。保健所への情報提供で判明したもので、女性は3日から自宅で健康観察をしていたところ、微熱や発疹の症状が現