サッカーＷ杯日本代表が２０日（日本時間２１日）、１次リーグ第２戦でチュニジアと対戦する。その決戦の地、メキシコ・モンテレイに人気俳優が駆け付ける。高校時代に東京ヴェルディのユースチームでプレーしていた竹内涼真（３３）が１７日、自身のＳＮＳに、ＭＯＲＩＹＡＳＵと背中に書かれた日本代表ユニホームを手にした写真をアップ。「いってきます球際勝負してきます」とサッカー用語で決意表明。「日本代表に本気の