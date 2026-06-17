サッカー元日本代表GK川島永嗣（43＝磐田）が17日、自身のインスタグラムを更新。ケガの回復が遅れ、FIFAワールドカップ（W杯）を戦う日本代表から離脱したMF遠藤航（33＝リバプール）へエールを送った。川島は遠藤のネームが入った背番号6の日本代表ユニホームを着た自身の後ろ姿のショットを公開。「ここまで引っ張ってきたキャプテンに敬意を込めて」とつづり、英語でも「With all my respect to the captain who has led t