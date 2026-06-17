練習を公開したフィギュアスケート女子の島田麻央＝京都府宇治市フィギュアスケートの木下グループ、アカデミーが17日、拠点の京都府宇治市で氷上練習を公開し、シニア本格デビューを控える、世界ジュニア選手権女子4連覇の島田麻央は、新たなフリーの曲を流してジャンプやステップを確認し「憧れてきたシニアの舞台に立てる。一試合一試合を大切に、スケートの楽しさを感じながら過ごせたら」と笑顔で話した。オフにはジャン