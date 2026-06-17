【FIFAワールドカップ2026】アルゼンチン代表 3−0 アルジェリア代表（日本時間6月17日／カンザスシティ・スタジアム）【映像】メッシの「神業カーブ弾」（実際の様子）スーパースターがFIFAワールドカップ2026初戦からエンジン全開だ。アルゼンチン代表のFWリオネル・メッシが、代表通算200試合目となった試合で世界を驚かせるゴラッソを決めた。日本時間6月17日、FIFAワールドカップ2026グループJ第1節でアルゼンチン代表は