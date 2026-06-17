ビートルズ来日公演から６０年を迎えたことを記念した写真展「読売新聞が撮ったビートルズ」が１７日、読売新聞東京本社（東京都千代田区）で始まった。１９６６年６月２９日未明に羽田空港に到着したメンバー４人は翌３０日、７月１、２日に日本武道館（同区）で計５公演を行った。写真展では、当時の読売新聞写真部員らが撮影したメンバーや観客らの熱狂の様子を収めた写真をパネルで展示。チケットやパンフレットなど来日に