◇ファーム・リーグ東地区ロッテ4―1オイシックス（2026年6月17日ロッテ浦和）ロッテのドラフト1位・石垣元気投手（18＝健大高崎）が、オイシックス戦に3番手で登板。1イニングを無失点に抑え、これで5月17日の楽天戦から5試合連続無失点とした。石垣元は4―1の8回にマウンドへ。先頭打者を154キロの直球で空振り三振に仕留めた。その後に四球と安打で1死一、三塁のピンチを背負うも、3番・園部を一邪飛。最後は4番・