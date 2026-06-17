「パールカップ・Ｇ１」（１８日決勝、岸和田）主役は佐藤水菜（２７）＝神奈川・１１４期・Ｌ１＝で揺るぎない。準決１１Ｒは打鐘３角から踏み上げて先行し、きっちりと逃げ切った。着差以上に余裕を感じさせる内容だった。決勝戦は西の準決勝を勝ち上がったメンバーと今開催で初めての対戦となるが、不安は少ない。展開を見極めて先行、まくりでライバルをねじ伏せてパールカップ連覇、そして７連続Ｇ１優勝をつかむ。本命サ