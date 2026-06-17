立憲民主党のXが更新されました。【映像】「その責任は極めて重い」立憲民主党が処分「6月15日の決算委員会における古賀千景議員の不適切発言と処分について立憲民主党代表 水岡俊一古賀千景参議院議員が6月15日の参議院決算委員会の質疑の中で、不適切な発言を行ったことは誠に遺憾である。その発言は自衛官及びその家族、関係者の心情に配慮を欠くものであり、国民の誤解を招く結果となった。本人は発言を直ちに撤回の上、謝罪