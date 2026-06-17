元大阪府知事で弁護士の橋下徹氏が１７日、「旬感ＬＩＶＥとれたてっ！」（フジテレビ系）に出演し、２００８年に保育園のイモ畑を行政代執行で撤去した件で、イモ掘りできなかった園児たちに謝罪した。当時大阪府知事だった橋下氏が、国道（第二京阪道路）の建設予定地上にあった保育園のイモ畑を園児たちのイモ掘り行事の２週間前に撤去した。橋下氏は「（行政代執行）やりましたよ。批判されたな、これも」と苦笑いした。