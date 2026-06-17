巨人は１７日、前ワシントン・ナショナルズ傘下２Ａの小笠原慎之介投手（２８）と契約合意に達したことを正式発表。中日時代にチームメートだったライデル・マルティネス投手が「一日でも早く一緒にプレーできたらなと思ってます」と歓迎の意を示した。小笠原は東海大相模から１５年度ドラフト１位で中日へ入団。２４年までの９年間で通算１６１試合に登板し４６勝６５敗、防御率３・６２の成績を残した。２４年のシーズン終了