【その他の画像・動画等を元記事で観る】4月3日から5日までの3日間、横浜の4会場で同時開催された都市型フェス“CENTRAL MUSIC & ENTERTAINMENT FESTIVAL 2026”。そのうち、KT Zepp Yokohamaを舞台にフェスの新たな可能性を提案するキュレーションステージ「CENTRAL LAB.」には、アニメ音楽と関わりの深いアクトが集結。日本の音楽シーンにおけるアニメカルチャーの存在感を改めて提示するライブが展開された。ここでは数々の