【モデルプレス＝2026/06/17】お笑いタレントのレイザーラモンHGの妻で、タレントや実業家として活躍する住谷杏奈が6月16日、自身のInstagramストーリーズを更新。手作りラタトゥイユの調理風景を公開し、話題を呼んでいる。【写真】人気芸人の43歳美人妻「野菜の種類が豊富」彩り豊かな手作りラタトゥイユ◆住谷杏奈、彩り豊かな手作りラタトゥイユ披露住谷は「久しぶりにラタトゥイユ作った」とコメントを添え、ブロッコリーやナ