【モデルプレス＝2026/06/17】元日本テレビで現在はフリーの宮崎宣子アナウンサーが6月17日、自身のInstagramストーリーズを更新。長男が弁当を完食したことを報告し、話題を呼んでいる。【写真】46歳1児の母アナウンサー「ブロッコリーの入れ方秀逸」顔息子が完食した付きおにぎり5個入り弁当◆宮崎宣子、長男が完食した手作り弁当に喜び宮崎は「完食 ありがとうございます」とコメントを添え、弁当の写真を投稿。顔のある可愛ら