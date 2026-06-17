【モデルプレス＝2026/06/17】元HKT48でタレントの朝長美桜が6月16日、自身のInstagramストーリーズを更新。本格的な手作りの夕食を披露し、注目を集めている。【写真】28歳元48メンバー「お店みたい」ジェノベーゼパスタメインの夫と作った手料理3品◆朝長美桜、本格手料理を披露朝長は「ジェノベーゼパスタ」と添えて、写真を投稿。白い皿にはトマトとチーズで飾られた鮮やかな緑色のジェノベーゼパスタが盛り付けられている。ま