【モデルプレス＝2026/06/17】料理家の和田明日香が6月16日、自身のInstagramを更新。FIFAワールドカップ2026での日本代表の次戦の対戦相手・チュニジアの国民食を披露した。【写真】“平野レミの義娘”料理家「初めて知った」W杯日本対戦相手の国民食を手作り◆和田明日香、チュニジアの国民食公開和田は「サッカー日本代表、次回の対戦相手はチュニジアということで、チュニジアの国民食であるクスクスを作ってみた！」と記し、