ジモティースポット 岡山問屋町店提供：岡山市 岡山市とリユース活動の協定を結んでいるジモティが2026年6月30日、岡山県初となる「ジモティースポット 岡山問屋町店」（岡山・北区）をオープンします。 ジモティースポットは、まだ使えるのに自宅で不要になったものを地域のコミュニティーで譲り合うスペースです。 ジモティースポットに不要品を持ち込むと、必要な