肺炎のため、6月9日に亡くなった中村玉緒さん（本名・奥村玉緒=享年86）の告別式が17日東京・西五反田の桐ケ谷斎場で営まれた。TBS系バラエティー「さんまのSUPERからくりTV」などで玉緒さんと共演し、天真爛漫な魅力をお茶の間にひろめた明石家さんま（70）は前日の通夜に続いて参列。故人との別れを惜しみ、自ら乗用車のハンドルを握って斎場を後にした。【もっと読む】中村玉緒さん亡くなる…夫・勝新太郎さんと趣味のパチン