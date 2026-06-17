ややドル買いに傾く、中東情勢の報道で＝ロンドン為替 ロンドン序盤は、ややドル高方向に傾いている。ドル指数は前日比小幅上昇。ユーロドルは安値を1.1598付近に、ポンドドルは1.3408付近に広げている。「イラン、イスラエルがレバノン攻撃をやめなければ対抗措置と警告」との報道を受けて、原油高、米債利回り上昇などの反応が広がっている。 EUR/USD1.1602GBP/USD1.3412USD/JPY160.22