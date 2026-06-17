ソニーセミコンダクタソリューションズは、省電力で100dBのハイダイナミックレンジ撮影を実現する、有効約5,000万画素の1/1.28型モバイル用イメージセンサー「LYTIA L910」を商品化すると発表した。量産出荷時期は2026年夏。 近年、動画制作やライブ配信の普及に伴い、多様な環境において、高画質な動画撮影を安定して実現するカメラ機能へのニーズが高まっている。イメージセンサー