17日午後、村山市の休耕地で野火があり、下草およそ600平方メートルが焼けました。けが人や建物への被害はなく、消防が消し止めました。17日午後1時50分ごろ、村山市稲下の休耕地で、近くを通りかかった人が炎が上がっているのを発見しました。通報を受けた消防が出動し、火は15分後に鎮火しました。この火事で下草約625平方メートルが焼けましたが、けが人や建物への被害はありませんでした。警察が出火原因を調べて