中国外交部。（北京＝新華社記者／李賀）【新華社北京6月17日】中国外交部の林剣（りん・けん）報道官は17日の記者会見で、黄岩島で科学調査を含むあらゆる活動を行うことは、主権国家である中国の正当な権利であり、他国に干渉する権利はないと述べた。関係国に対し、中国への中傷や根拠のない非難を直ちにやめ、海上での挑発行為を停止するよう強く求めた。