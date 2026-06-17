◆男女サッカー◇全国高校総体北海道予選（１７日・札幌厚別公園競技場） ▽男子決勝旭川実１―０酪農学園大とわの森三愛男子は旭川実が２年ぶり８度目の優勝を飾り、全国最後となる５１番目の代表に名乗りを上げた。７月２５日に福島県で開幕する全国高校総体で、上位進出を目指す。接戦をものにした。初優勝を狙った酪農学園大とわの森三愛戦と均衡した展開が続いたが、３５分ハーフの後半３３分、左ＣＫをＤＦ菊池煌介