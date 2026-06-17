天津市の金街にある新エネルギー車（ＮＥＶ）販売店。（天津＝新華社記者／李然）【新華社北京6月17日】中国の自動車業界団体、中国汽車工業協会が16日に発表した5月の新エネルギー車（NEV）生産台数は前年同月比22.4％増の155万4千台、販売は14.4％増の149万6千台となった。1〜5月の累計は、生産が前年同期比2.5％増の584万1千台、販売が3.5％増の580万2千台だった。新エネ車の国内販売は、5月が4.1％減（前月比14.8％増）の1