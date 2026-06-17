◆日本生命セ・パ交流戦２０２６阪神―楽天（１７日・甲子園）楽天の藤平尚真投手が吉井新監督就任を受け試合前に取材に応じた。ＷＢＣ日本代表にも選出された右腕は、投手出身の監督となったことについて「石井さん以外、僕は全員野手の監督だったので。コミュニケーションの内容はチームのことで、投手としての何かを聞けることは少なかったんですけど」と明かし「自分がステップアップしていくため必要なことや、ベンチ