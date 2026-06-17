１３日、正佳中華文明探索館で公開された「越王者旨於睗剣」。（広州＝新華社配信）【新華社広州6月17日】中国から海外に流出し、今年のオークションで国内に買い戻された戦国時代の青銅剣「越王者旨於睗剣（えつおうしゃしおせきけん）」が、13日の中国文化・自然遺産デーに合わせて広東省広州市の正佳中華文明探索館で公開された。同館の林晋（りん・しん）さんによると、剣の持ち主は越王勾践（こうせん）の子