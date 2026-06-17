今週のしらさぎＳに出走予定だったベラジオボンド（牡５歳、栗東・上村洋行厩舎、父ロードカナロア）が左前脚のじん帯を痛めたため、回避することになった。馬主であるベラジオレーシングが６月１７日、公式Ｘで発表した。同馬はこの日、ＣＷコースで最終追い切りを行っていた。公式Ｘによると程度としては軽いものの、じん帯を痛めた状態でレースを使い、悪化させると半年以上の治療が必要になる可能性があるため、大事を取っ