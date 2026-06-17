株式会社MAPPAは17日、設立15周年を記念した「MAPPA15周年キービジュアル ―『「進撃の巨人」The Final Season』ver―」を公開した。、赤いマフラーを巻いてあの丘の上に佇む木へと歩みを進めるミカサの姿を印象的に描いた、描き下ろしビジュアルになっている。【画像】ミカサの前はレゼも描く！公開されたMAPPA15周年キービジュアル美しく鮮やかな草花に囲まれ、陽の光を浴びて柔らかな笑みを浮かべるミカサ。これまでに紡が