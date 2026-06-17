元「KAT−TUN」のタレント中丸雄一（42）が17日、TOKYOMX「5時に夢中！」（月〜金曜後5・00）に生出演し、クーラーの設定温度について語った。番組では、パートナー間でエアコンの設定温度などが合わないといった悩みを紹介した記事をピックアップ。KAT−TUNでの冷房事情を問われると、「毎度あったんですけど」と、温度をめぐっての出来事を振り返った。「僕らの場合は、2人（亀梨和也、上田竜也）はたぶん、一般的な温度