中道改革連合の小川代表は17日、国会内で講演し、離党する意向を表明した吉田晴美元衆院議員について、慰留していたと明かした上で、「将来にとって決断がよい方向に展開することを祈りたい」と述べた。吉田氏は当選2回で、中道が結成される前の立憲民主党では代表代行も務めたが、2月の衆院選で落選し、15日、FNNの取材に対し、離党する意向を表明した。講演の中で、小川氏は「慰留したのも事実だ。慰留したのはもうちょっと早い