シュークリーム専門店のビアードパパは、2026年6月17日から期間限定で、「恐竜のガリガリたまごシュー」と「恐竜スペシャルセット」を全国の店舗で販売しています。「恐竜スペシャルセット」は14日間限定販売！夏の定番商品の「恐竜のガリガリたまごシュー」は、ハードな食感と恐竜のたまごのようなビジュアルが特長のシュークリームです。たまご型のシュー生地に特製のクッキー生地をのせて焼き上げたあと、バターを塗り重ねてオ