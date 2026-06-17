Brand Bank Companyが運営する「和牛焼肉やくにく 徹」は、2026年6月16日から30日までの期間限定で「2周年フェア」を開催しています。最高峰の和牛が半額で楽しめるチャンス！6月30日までの2週間限定で開催している「2周年フェア」では、日本一の称号を獲得したブランド和牛"鹿児島黒牛"の焼きすきや和牛海鮮ユッケ、タンしゃぶに加え、ドリンク10種類が半額に。また、2周年記念の限定メニューも登場しています。食事からデザート