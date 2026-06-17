中学校の部活動に関する話題です。これまで学校の教員が指導にあたってきましたが、長時間勤務や専門外の部活を指導する場合もあるなど、教員の負担が大きいことから学校の外、地域の団体やクラブに指導を移行させる取り組みが進められています。国は、今年度から6年間で休日の部活動は原則すべて外部に移行することを目指しています。ただ、生徒たちの混乱を防ぐため、あるいは先々を見据えて、平日も含め一貫した指導を目指すク