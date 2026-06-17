鈴木知事「クマの目撃情報は周辺住民等が被害を防ぐための重要な情報であることから、県民はもとより土地勘のない観光客を含むさまざまな方にタイムリーに届けることが肝要であります」県議会一般質問3日目は、クマ出没の際の情報伝達をめぐり議論が交わされました。鈴木知事は今月2日に秋田市河辺で女性がクマに襲われ死亡したことを例に、リアルタイムな情報伝達には課題があるとの認識を示し、次のように述べました。鈴木