17日朝、秋田市浜田の住宅地である野生動物が目撃されました。クマではなく、サルです。市内では16日も目撃があり、県はサルを見ても近づかないよう注意を呼びかけています。山粼愛子記者「秋田市浜田の住宅地です。通学路にもなっているこの通りで、けさサルが目撃されたということです」現場は浜田小学校から北に約500メートルの住宅地です。午前5時45分ごろ、車で通りかかった男性が市道上にいる体長約80センチのサ